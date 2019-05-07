ميلان يتغلب على بولونيا ويحافظ على آماله الأوروبية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز ميلان فرصه في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل وحافظ على أمله في التأهل لدوري الأبطال بعدما تغلب على ضيفه بولونيا 2 - 1 يوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ميلان بهدفين سجلهما الإسباني سوسو وفابيو بوريني في الدقيقتين 37 و67 ثم رد بولونيا بهدف للاعب ماتيا ديسترو في الدقيقة 73.
وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد لوكاس باكيتا من صفوف الفريق في الدقيقة 75 لحصوله على الإنذار الثاني كذلك شهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد نيكولا سانسوني وميتشل دايكس من صفوف بولونيا.
ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف روما، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.
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