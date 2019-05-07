شكرا لقرائتكم سواريز: وصلت إلى القمة بفضل ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعود الهداف الأوروغوياني لويس سواريز الثلاثاء إلى ملعب "أنفيلد" وهو يمني النفس بإقصاء فريقه السابق ليفربول الإنجليزي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينس فضل "الحمر" عليه ومساعدته في تطوير مستواه ما أدى في نهاية المطاف إلى انتقاله لبرشلونة الإسباني.

وتألق سواريز خلال ثلاثة أعوام ونصف بألوان ليفربول تخللها بعض اللحظات التي ترك بصمة سوداء في مسيرته، إن كان عضه لمدافع تشلسي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش أو الإهانات العنصرية التي وجهها لمدافع مانشستر يونايتد الفرنسي باتريس إيفرا ما تسبب في الحالتين بإيقافه، والدور الذي لعبه خلال موسم 2013-2014 حين كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة ليفربول إلى لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 1990، دفع برشلونة الى التعاقد معه رغم حادثة عض أخرى طالت هذه المرة مدافع المنتخب الإيطالي جورجو كييليني خلال نهائيات مونديال البرازيل 2014، ما تسبب بايقافه من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" لأربعة أشهر.

وساهم الأوروغوياني في قيادته الى لقب الدوري الإسباني أربع مرات، والكأس الإسبانية أربع مرات أيضا، إضافة الى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015.

Advertisements

ويأمل بأن يكرر سيناريو 2015 والفوز بالثلاثية كونه حسم لقب الدوري ووصل أيضا إلى نهائي الكأس حيث يلتقي فالنسيا، كما قطع شوطا كبيرا نحو نهائي دوري الأبطال بفوزه ذهابا على أرضه 3-صفر.

وقال سواريز خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين: ليفربول منحني الكثير لجعلي أفضل. وقتي هناك جعلني أكثر احترافا، جعلني أتطور من الناحية الفنية وأشياء كثيرة، أنت تكون قائدا لليفربول فذلك كان شيئا فريدا من نوعه في مسيرتي. كنا نقاتل من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز ووجدنا أنفسنا على بعد خطوة واحدة فقط من اللقب. أنا من بين نخبة كرة القدم، أنا في برشلونة بفضل ما جعلني ليفربول كلاعب.

وسجل سواريز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى فريقه السابق خلال لقاء الذهاب، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني ليونيل الهدفين الثاني والثالث، لكن الهداف الأوروغوياني حذر زملاءه الحاليين من تكرار سيناريو الموسم الماضي حين فازوا على روما الإيطالي 4-1 في ذهاب ربع النهائي ثم خرجوا من المسابقة لخسارتهم إيابا على الملعب الأولمبي صفر-3.

وعلق الأوروغوياني على هذه المسألة بالقول: لقد فكرنا كثيرا بما حصل في روما، وندرك أنهم يتمتعون بأفضلية هنا أمام جمهورهم. أنت تلعب في أنفيلد، فالأمر مشابه للعب ضد فريق يملك لاعبا إضافيا نتيجة ما ينقله المشجعون الى لاعبي ليفربول من حماس، وفيرمينو وصلاح لاعبان مهمان لهم، وغيابهما لا يغير استعدادنا للمباراة، لديهم لاعبون آخرون، معظمهم لاعبون دوليون ونحن بحاجة الى أن نوليهم الكثير من الاحترام.