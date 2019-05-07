شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينجح الأهلى فى تجديد عقد رمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو الأهلى فى التعاقد مع رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بعد حالة الاقتناع التامة من مجلس إدارة النادى بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة أنه مازال صغير السن وأحد أبناء النادى المخلصين فى كل اللقاءات التى يخوضها مع الفريق.

ورغم تصريحات نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى عن امتلاك اللاعب لبعض العروض الخارجية، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقد بعض الجلسات مع اللاعب ووكيلة لمعرفة الشروط المادية وما إذا كان ناديه الإنجليزى يرحب برحيله من عدمه.

س : متى تعاقد الأهلى مع رمضان صبحى؟

ج : تعاقد الأهلى مع رمضان صبحى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمقابل مادى يقدر بـ800 ألف جنيه إسترلينى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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س : هل يشارك رمضان صبحى مع الأهلى بشكل أساسى؟

ج : يشارك رمضان صبحى مع الأهلى بشكل أساسى منذ انضمامه من فريقه الإنجليزى، وقد ظهر فى بداية مشواره بشكل ضعيف نظرا لغيابه عن المشاركة بشكل أساسى مع النادى الإنجليزى، إلا أنه عاد لمستواه مجددا فى الآونة الأخيرة.

س : كم هدف أحرزه رمضان صبحى مع الأهلى؟

ج : استطاع رمضان صبحى إحراز هدفين للأهلى منذ قدومه فى يناير، أحدهما أمام مصر المقاصة والثانى فى لقاء النجوم الأخير بالدورى.

س : هل انضم رمضان صبحى للمنتخب الوطنى من بوابة الأهلى؟

ج : لم ينضم رمضان صبحى لقائمة المنتخب الوطنى خلال الفترة الماضية من بوابة الأهلى، نظرا لهبوط مستواه وابتعاده عن المشاركة.

س : هل سيكون لرمضان صبحى دور مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية؟

ج : من الصعب انضمام رمضان صبحى لصفوف المنتخب الوطنى قبل كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها من 21 يونيو إلى 19 يوليو، خاصة أن أجيرى المدير الفنى للمنتخب سيعتمد على اللاعبين القدامى.