سوبر كورة يكشف تفاصيل تظلم الزمالك للكاف لرفع الإيقاف عن جنش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سوبر كورة على حيثيات تظلم نادى الزمالك إلى الكاف على قرار طرد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرماه أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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