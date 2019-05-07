شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة على مائدة إفطار المنزل يوم واحد فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة أن لاعبى المنتخب منتظمون فى معسكر مغلق بالإسكندرية فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى ستقام بإسبانيا يوليو المقبل. وقال النوار، فى تصريحات خاصة، إن المعسكر مستمر لمدة شهر، يحصلون خلاله على راحة أسبوعية فقط، ثم بعد ذلك يحصلون على راحة، على أن يغادرون إلى إسبانيا قبل البطولة بعشرة أيام فقط لإقامة معسكر خارجى قبل انطلاق المنافسات. استمرار معسكر منتخب المصارعة طوال شهر رمضان يجعل اللابعين لا يتناولون وجبة الإفطار بمنازلهم سوى مرة واحدة فى الأسبوع لارتباطهم بالتدريبات فى المعسكر الملغق بالإسكندرية. يذكر أن محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب حقق ذهبية دورة البحر المتوسط التى أقيمت فى تونس مؤخرا.

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