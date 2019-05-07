شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى عن تجربة "إسماعيلى B": نتمنى تعميمها من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى بتجربة إنشاء فريق “B” من أجل تجهيز جميع اللاعبين.

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة قد قام بتدشين هذا الفريق على أن يقوده طارق زين فى منصب المدير الفنى ويعاونه كل من أحمد فكرى الصغير وأحمد الجمل بجانب محمد اليمانى مدربا لحراس المرمى.

وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :”اتمنى من اتحاد الكرة اعتماد مسابقة جديدة تضم فريق ثانٍ لكل أندية الدورى الممتاز بشرط أن تقام بنفس النظام”.

Advertisements

واستكمل مدير الكرة بالدراويش :”فى رأيى أن تلك المسابقة ستزيد من قوة الدورى الممتاز نظرا لحرص هؤلاء اللاعبين على التصعيد لتلك المسابقة مع فرقهم بجانب الحفاظ على جاهزيتهم تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم”.

وأتم حديثه :”هناك تنسيق مع الجهاز الفنى لفريق “B” وتصعيد اللاعبين للفريق الأول سيكون حسب الحاجة الفنية”.