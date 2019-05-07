شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نعمل على رفع الإيقاف عن جنش قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه تقدم باحتجاج رسمى لاتحاد الكرة المصرى، ليرسله إلى الاتحاد الأفريقى "الكاف" للاعتراض على طرد محمود جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول، فى الوقت بدل الضائع من عمر مباراة النجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية.

أضاف مرتضى منصور، أن الحكم الكونغولي الذى أدار المباراة أشهر بطاقة صفراء غير مستحقة للحارس أثناء إصابته وهو يتلقى العلاج بعد الإصابة، ثم أشهر البطاقة الصفراء الثانية بحجة لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء وهو ما يخالف الحقيقة، ليتم إيقاف الحارس عن ذهاب نهائى البطولة أمام نهضة البركان المغربى.

تابع رئيس القلعة البيضاء حديثه، مؤكدًا أن إيقاف محمود جنش "ظلم" ولا يستحق الحارس الطرد فى لقاء النجم الساحلى، لافتًا إلى إن التظلم الذى أرسل للكاف غرضه رفع الإيقاف عن الحارس قبل موعد مباراة النهائى.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

فيما تأهل نهضة البركان المغربى، إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

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موعد ذهاب نهائى الكونفدرالية

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

موعد إياب نهائى الكونفدرالية

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.