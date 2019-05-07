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شكرا لقرائتكم خبر عن فى رمضان .. حكاية هداف الدورى أحمد على مع المحشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوس و أكلات نحبها ننتظر رمضان بشغف لتناولها على مائدة الأفطار مع الأهل و الأحباب ، فنجوم الكرة أيضا لديهم العديد من الحكايات الرمضانية ، حيث نسرد فى أولى أيام رمضان حكاية أحمد على مهاجم المقاولون مع المحشى .
أكد أحمد على هداف الدورى الموسم الحالى حتى الآن برصيد 17 هدفا أنه يعشق العديد من الأكلات فى شهر رمضان و لكن المحشى هو الطعام المفضل لديه ، مشيرا إلى أنه يحرم منه طوال السنة بسبب الخوف من زيادة الوزن بسبب ارتباطه بالعديد من المباريات مع الفرق التى لعب لها طوال مسيرته.
لعب أحد على فى العديد من الأندية ، حيث بدأ مشواره في نادي غزل شبين قبل انضمامه إلى صفوف إنبى ومن بعده إلى بترول أسيوط ومن ثم إلى النادى الإسماعيلى الذى شهد شهرته قبل أن يلعب إلى الزمالك ووادى دجلة والمقاولون حاليا.
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