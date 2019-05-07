شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد تعافى "ركبة" مروان محسن من الرشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على مروان محسن، مهاجم الفريق بعد مشاركته فى التدريبات مؤخرا، وتعافيه من رشح الركبة، الذى تعرض له فى الفترة الماضية، وأبعده عن المشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز مروان محسن للمرحلة المقبلة، ضمن محاولات الجهاز المستمرة لتجهيز جميع اللاعبين.

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وأكد الجهاز الفنى جاهزية مروان، حيث يواصل اللاعب اليوم مشاركته مع الفريق فى التدريبات الجماعية.

كما يسعى الجهاز الفنى للاطمئنان على حالة اللاعب بشكل أكبر من خلال مران اليوم الذى يقام فى العاشرة مساء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام يوم السبت المقبل، فى إطار مواجهات الأسبوع الـ32 من بطولة الدورى.