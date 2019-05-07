شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكانوى والكياك يشارك فى كأس العالم للبحث عن التأهل إلى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخبنا الوطنى للكانوى والكياك فى بطولة كأس العالم للمرحلتين الأولى والثانية وهى احدى محطات التأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام المرحلة الأولى من كأس العالم للكانوى والكياك خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو الجارى فى بولندا بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 29 مايو الحالى وتستمر حتى 3 يونيو المقبل فى ألمانيا.

وتتكون البعثة المصرية فى البطولة من جلال أسامة إداريا وعمرو توفيق مدربا واللاعبون عمرو أبو زيد ومؤمن مهران وأحمد البدويهى.

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فى الوقت نفسه نظرا لدور مصر الرائد فى اللعبة وجهود مجلس ادارة اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى سوف يشارك الثنائي لاعبا الكانوى على حسن الكياك وسيف الدين سامح فى برنامج اللاعبين الموهوبين الذى يشرف عليه الاتحاد الدولى للعبة.

وقرر الاتحاد الدولى دعم مشاركة على حسن وسيف سامح بتحمل نفقات الاقامة والاعاشة فى كل من المعسكر التدريبى الدولى للموهوبين بالمجر خلال الفترة من 13حتى 28 مايو الجارى ومنه للمشاركة فى المرحلة الثانية لكأس العالم بالمانيا .