سوبر كورة يكشف خطة الزمالك لمنع إيقاف جنش بنهائى الكونفدرالية ورد فعل الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل مسئولو نادى الزمالك، محاولات مكثفة لمنع إيقاف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، خلال نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

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