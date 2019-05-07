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محارب وناصر يشاركان فى مران الأهلى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك ثنائى الأهلى ناصر ماهر وإسلام محارب فى مران الفريق الذى يقام فى العاشرة مساء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التى تقام يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام.

 

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ولم يشارك محارب فى مران الغائبين عن مباراة النجوم الذى أقيم يوم الأحد الماضى؛ بسبب أداء الامتحانات، فيما حصل ناصر ماهر على إذن للغياب؛ بسبب ظروف خاصة، على أن يعود اللاعبان اليوم للمشاركة فى التدريبات وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

 

وكان الأهلى قد حصل على راحة أمس عقب انتهاء مباراة النجوم، ويبدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة سموحة التى تقام يوم السبت المقبل.

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