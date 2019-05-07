شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يتحدث عن الفرص الضائعة وإمكانية التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للأهلى أن جميع المباريات التى يخوضها الفريق فى بطولة الدورى غاية فى الصعوبة، وأن الجهاز الفنى يتعامل مع مباراة سموحة المقرر لها 11 مايو الجارى على أنها الأصعب فى مشوار الفريق فى المسابقة.

وأضاف قمصان "نخوض مواجهات صعبة، لكن فى نفس الوقت نحن أصحاب القرار، فالفوز فى المباريات هو الذى يؤكد تفوقنا والتتويج بلقب الدورى، والذى يعد البطولة المحببة للنادى الأهلى على مدار مشواره".

وأشار المدرب إلى أن الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى دائما ما يشدد فى حديثه وتحضيراته للمباريات على عامل التركيز، وأن الفترة الماضية شهدت تحسنا كبيرا فى الأداء والنتائج، ورغم الفرص الضائعة إلا أن الفريق يصل إلى مرمى المنافس ويسجل أهدافا وهو الأهم.

Advertisements

وأوضح قمصان أن الجهاز الفنى لديه الثقة المطلقة فى مهاجمى الفريق؛ سواء مروان محسن أو صلاح محسن أو جونيور أجايى، وكذلك وليد أزارو والذى اعتبره المدرب المساعد من المهاجمين الكبار وأى فريق يتمنى وجوده، وأنه كثيرا ما ساعد الفريق؛ سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص على مدار الموسم، وأن جميع اللاعبين بلا استثناء مصدر ثقة الجهاز.

وعن الفرص الضائعة فى المباريات قال قمصان: "نعم هناك فرص ضائعة، ولكن لا يجب أن يتم تصديرها على أنها أزمة، خاصة أن الفريق يسجل في كل مباراة، ويحصل على ما يريده وهو الثلاث نقاط، وفي نفس الوقت الجهاز الفني يتعامل مع هذا الأمر بشكل يومي من خلال التدريبات".

وقال المدرب المساعد إن صعوبة بطولة الدورى الموسم الحالي تكمن فى التحديات التي مر بها الفريق، لكن يظل الأهلى كبيرا كما اعتاد الجميع عليه، وهو ما أثبته الفريق فى الفترة الأخيرة بعد الخروج الأفريقى على وجه التحديد، حيث تجاوز الفترة الأصعب واستعاد توازنه وتركيزه سريعا، وهو ما يميز الفرق الكبرى.