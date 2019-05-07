لاعبي الزمالك يحفزون الحارس عماد السيد

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت عقبة، اجتماع خاص مع عماد السيد حارس مرمى الأبيض، وذلك في إطار الاستعدادات للدور النهائي في الكونفدرالية.

حيث يستعد الزمالك لملاقاة نظيره نهضة بركان في مباراة الذهاب المحدد لها يوم 19 مايو الجاري، والمقرر إقامتها في المغرب، ومن المقرر أن يكون لقاء الإياب يوم 26 لذات الشهر بمصر.

ويذكر أن سبب اجتماع جروس مع السيد من أجل تأهيله من الناحية النفسية وإعداده لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة البركان، وأكد المدير الفني لعماد السيد أنه على ثقته في قدراته لقيادة الفريق والدفاع عن مرماه، بالإضافة إلى أنها فرصته ليكلل مجهوده مع الفريق في الموسم الحالي بالرد على الجميع، فيما يغيب الحارس الأساسي عن مباراة فريقه المقبلة أمام نهضة بركان، بعدما حصل على البطاقة الحمراء.