الحضري يلمح للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا

عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر وفريق النجوم، ممازحا جماهيره وملمحًا عن استعداداه لخوض كافة كافة المباريات مع أحمد حسن المشرف على الكرة بفريق بيراميدز، ولبداية بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام علي ارض مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وقام السد العالي بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” مع العميد خلال خوضهما بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، معلقًا عليها ضاحكًا: “والله زمان يا عميد.. كل سنة و أنتو طيبين حاجة كده استعدادا لكأس الأمم”.

ويذكر أن عصام الحضري قد فاز بأكبر حارس بتاريخ كأس العالم بروسيا 2018، وقد كانت مسيرة عصام الحضري مع الأندية ببطولات عديدة أما عن عرين المنتخب فهو اكثر حارس في عدد المشاركة والألقاب.