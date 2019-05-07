لعنة الإصابات جاءت علي ليفربول..فهل تؤثر على لقاء اليوم

ذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية عن خطر جديد لنادى ليفربول المحترف ضمن فريقه اللاعب المصري محمد صلاح، قبل مواجهة برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء بملعب “أنفيلد”، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ونشرت الصحيفة أن ثنائي ليفربول، فيرجيل فان دايك وتشامبرلين،لم يشاركا في التدريب الأخير للفريق المقام حالياً، لتدور الشكوك حول مشاركتهما أمام برشلونة غداً.

وأضافت أن الثلاثي نابي كيتا، محمد صلاح، فيرمينو لم يشاركوا أيضاً في تدريبات اليوم، فيما لم يوضح القرر النهائي للثنائي فان دايك وتشامبرلين.

ويعانى نادى ليفربول العديد من الغيابات في مباراة برشلونة بسبب لعنة الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق،حيث أصيب محمد صلاح وفيرمينو ونابي كيتا، بينما يفتقد برشلونة خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلى للسبب نفسه.