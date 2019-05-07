موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وموقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

كتب: ضياء السقا

يحل برشلونة الإسباني، ضيفا على ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح ، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب في الكامب نو قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، وأمام ليفربول معجزة للتأهل، إذ يحتاج للفوز بأربعة أهداف لضمان الصعود، أو على الأقل الفوز 3-0 والوصول للوقت الإضافي.

وصعد ليفربول لنصف النهائي، بعدما أطاح ببورتو البرتغالي من الدور ربع النهائي، بنتيجة 6- 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-0.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 4 أهداف حتى الآن.

موقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة نيوكاسل في الدوري، ولم يُكمل على إثرها اللقاء، وخرج على نقالة.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق غياب صلاح عن مواجهة برشلونة، بسبب الإصابة.

غيابات وتشكيل الليفر

يعاني ليفربول من غياب صلاح وفيرمينيو ونابي كايتا وأدم لالانا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

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الحارس: أليسون

الدفاع: روبتسون- ماتيب - فان دايك- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ماني- أوريجي - شاكيري

غيابات وتشكيل البارسا

على الجانب الأخر، سيفتقد برشلونة عثمان ديمبلي ورافينيا، للإصابة.

وسيبدأ فالفيردي اللقاء بتشكيل مكون من:

الحارس: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

الوسط: آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 1 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق: عصام الشوالي و حفيظ دراجي من الملعب.