لوحة هازارد تتفوق على صاروخية صلاح في هدف الشهر

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
محمد صلاح - ايدين هازارد
توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل هدف في شهر أبريل في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك وست هام بعد سلسلة من المراوغات، منذ أن تلقى الكرة في وسط الملعب تلاعب خلالها بلاعبي وست هام قبل أن يسدد كرة أرضية عرفت طريقها إلى الشباك بعد التلاعب بخمسة لاعبين في المباراة التي فاز بها تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، وتفوق هازارد بالتالي على صاروخية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في شباك تشيلسي التي نافست على أفضل هدف في الشهر.
وبدوره توج الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الشهر، بعد فوزه بكل المباريات الخمس التي خاضها خلال الشهر أمام كل من كارديف سيتي وكريستال بالاس وتوتنهام ومانشستر يونايتد وبيرنلي. وتوج جوارديولا بالتالي بجائزة أفضل مدرب في الشهر للمرة السابعة في مسيرته مع مانشستر سيتي والتي بدأت
وتوج جوارديولا بالتالي بجائزة أفضل مدرب في الشهر للمرة السابعة في مسيرته مع مانشستر سيتي والتي بدأت منذ موسم 2016- 2017.
يذكر أن مانشستر سيتي حقق أمس فوزًا ثمينًا على ليستر بهدف نظيف من توقيع مدافعه فينسينت كومباني، ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم.
وبدوره يستعد ليفربول لمواجهة برشلونة اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.
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