ليفربول بوابة أسينسيو للهروب من جحيم ريال مدريد

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

ريال مدريد

ارتبط اسم لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو بالانضمام إلى ليفربول من جديد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وذلك بسبب قلة مشاركات أسينسيو مع الريال هذا الموسم. وأشرف على تدريب ريال مدريد هذا الموسم كل من جوليان لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، وحاليا زين الدين زيدان. وعانى أسينسيو في اللعب أساسيًّا مع المدربين الثلاثة، ففي 42 مباراة خاضها هذا الموسم، شارك أساسيا في 23 لقاءً فقط، ولم يكمل الـ90 دقيقة إلا في 11 مباراة فقط، وعلى الرغم من امتداد تعاقده مع الريال حتى عام 2023، ووجود شرط جزائي في عقده يصل إلى 700 مليون يورو، فإن ليفربول يرغب في ضمه بالصيف.

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وينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بقوة هذا الموسم، ومن غير المتوقع أن يقوم ليفربول بصفقات عديدة، الصيف المقبل، ولكن يبحث مدرب الفريق يورجن كلوب عن تعزيز صفوفه. ومن المتوقع أن يلعب الشاب رايان بريوستر دورًا أكبر مع الفريق الموسم المقبل، ومن المنتظر أن يرحل داني ستوريدج، ومع ذلك لا يزال ليفربول