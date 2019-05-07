بيل: من حلم الكرة الذهبية إلى البحث عن نادٍ

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
جاريث بيل
لا يخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للاحتفاظ بخدمات نجمه الويلزي جاريث بيل الموسم المقبل، حيث ترى إدارة الفريق الملكي أن وقته قد انتهى في قلعة سانتياجو بيرنابيو، والآن حان وقت إيجاد الحلول، خاصة أن خيار الرحيل ليس سهلًا لرغبة بيل في الاستمرار مع الميرينجي، إلى جانب عدم تلقي إدارة ريال مدريد أي عروض لضم بيل، والذي يحصل على 17 مليون يورو سنويًا، وهناك القليل من الأندية القادرة على تلبية تطلعاته المادية، وينتظر ريال مدريد تحرك مانشستر يونايتد لضم النجم الويلزي، إلا أن فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال أنهى الأمر.
ونتيجة لذلك، تقلصت خيارات بيل، وبدأ ريال مدريد تقييم كل الخيارات الممكنة، فريال مدريد لا يرغب في وجود النجم الويلزي في الطائرة المتجهة إلى لوس أنجليس يوم 8 يوليو المقبل، لبدء فترة التحضير للموسم الجديد. وهناك اقتراح بشأن إمكانية عودة بيل إلى توتنهام، إلا أن الفريق اللندني لا يحتمل تلبية طلباته المادية،
وهناك اقتراح بشأن إمكانية عودة بيل إلى توتنهام، إلا أن الفريق اللندني لا يحتمل تلبية طلباته المادية، وهناك اقتراح أيضًا خاص ببايرن ميونيخ، خاصة أن العملاق البافاري يرغب في تجديد صفوفه، ويخطط البايرن للإنفاق بقوة هذا الصيف، ولكن لم يظهر الفريق الألماني أي اهتمام بضم بيل.
وسيبلغ بيل من العمر 30 عامًا يوم 16 يوليو المقبل، ولا يملك الكثير من الخيارات على الطاولة أمامه، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وبعدما كان حلمه التتويج بالكرة الذهبية، أصبح يعاني من أجل إيجاد فريق يرغب في ضمه وقادر على تلبية تطلعاته المادية.
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