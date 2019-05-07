انت الان تتابع غياب محمد صلاح عن ليفربول = عدم الفوز بنسبة 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

محمد صلاح

يستقبل ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظيره برشلونة الإسباني على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين مقابل تسجيل لويس سواريز هدفًا آخر، ويبحث الريدز عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه، وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.

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ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي الخاص بالإحصائيات، فإن محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا، شارك هذا الموسم في جميع المباريات مع ليفربول، حيث شارك في 50 مباراة بعدد دقائق بلغ 4.162 دقيقة، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 13 أخرى. وفي المقابل، الموسم الماضي، شارك صلاح مع ليفربول في 52 مباراة بعدد دقائق بلغ 4.119