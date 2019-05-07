انت الان تتابع ليلة الأبطال.. التشكيل المتوقع لليفربول وبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
يستقبل ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظيره برشلونة الإسباني على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، ولويس سواريز هدف آخر، ويبحث الريدز عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
ومن المتوقع أن يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: "أليسون - أرنولد - ماتيب - فان ديك - روبيرسون - ميلنر - فابينيو - فاينالدوم - مانى - أوريجى - شاكيرى". فى المقابل من المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: "تير شتيجن - بيكيه - ألبا - سيميدو - لينجليت - راكيتيتش - روبيرتو - بوسكيتس - فيدال
فى المقابل من المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: "تير شتيجن - بيكيه - ألبا - سيميدو - لينجليت - راكيتيتش - روبيرتو - بوسكيتس - فيدال - ميسي - سواريز".
ويبحث ليفربول عن أن يصبح ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يعوض فارق خسارته بثلاثة أهداف في ذهاب نصف النهائي، ويتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية بعد كل من باناثينايكوس اليوناني في موسم 1970- 1971، وبرشلونة في موسم 1985- 1986.
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