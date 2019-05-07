الموعد والقناة الناقلة لموقعة ليفربول وبرشلونة

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

ليفربول وبرشلونة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب «الكامب نو»، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين مقابل تسجيل لويس سواريز هدفًا آخر، ويبحث ليفربول عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.

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موعد مباراة ليفربول وبرشلونة تبدأ مواجهة ليفربول أمام برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء. القناة الناقلة لليفربول وبرشلونة تنقل مباراة ليفربول وبرشلونة عبر قناة «beIN SPORTS HD 1» بصوت المعلقين عصام الشوالي وحفيظ دراجي. ويبحث ليفربول عن أن يصبح ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا