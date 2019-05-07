الموعد والقناة الناقلة لموقعة ليفربول وبرشلونة

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
ليفربول وبرشلونة
يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب «الكامب نو»، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين مقابل تسجيل لويس سواريز هدفًا آخر، ويبحث ليفربول عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
موعد مباراة ليفربول وبرشلونة تبدأ مواجهة ليفربول أمام برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء. القناة الناقلة لليفربول وبرشلونة تنقل مباراة ليفربول وبرشلونة عبر قناة «beIN SPORTS HD 1» بصوت المعلقين عصام الشوالي وحفيظ دراجي. ويبحث ليفربول عن أن يصبح ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا
القناة الناقلة لليفربول وبرشلونةتنقل مباراة ليفربول وبرشلونة عبر قناة «beIN SPORTS HD 1» بصوت المعلقين عصام الشوالي وحفيظ دراجي.
ويبحث ليفربول عن أن يصبح ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يعوض فارق خسارته بثلاثة أهداف في ذهاب نصف النهائي، ويتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية بعد كل من باناثينايكوس اليوناني في موسم 1970- 1971، وبرشلونة في موسم 1985- 1986.
وبشكل عام سبق أن شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا نجاح 3 فرق فقط في قلب تأخرها بفارق 3 أهداف أو أكثر، والتأهل إلى الدور التالي، وكان آخرها روما الإيطالي عندما خسر أمام برشلونة 4-1 في ذهاب ربع نهائي الموسم الماضي، وفاز في الإياب 3-0.
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