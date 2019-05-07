انت الان تتابع الأهلي يكشف حقيقة تجديد التعاقد مع أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
أحمد فتحي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة بالأهلي، أن ما يردده البعض بشأن تجديد التعاقد مع أحمد فتحي، كلام عار تمامًا من الصحة، خاصًة أن فتحي جدد تعاقده مع النادي منذ بداية الموسم الحالي، والذي يمتد إلى نهاية الموسم المقبل، ولا توجد مشكلة في هذا الشأن، وأضاف أن البعض يحاول تناول معلومات غير حقيقية بهدف زعزعة استقرار الفريق، وهو لن يحدث؛ لأن كل عناصر المنظومة الكروية من جهاز فني ولاعبين، تركيزهم يصب في ضرورة حسم بطولة الدوري وإحراز الفوز في المباريات المتبقية؛ للحفاظ على اللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين.
وأكد عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الكل يبذل أقصى ما لديه، وليس هناك تفكير في أية أمور جانبية أو شخصية، والهدف أن يفوز الأهلي ببطولة الدوري، ويستمر في منافسته على بقية البطولات المحلية.ويستأنف الأهلي، مرانه في العاشرة مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم 11 مايو
ويستأنف الأهلي، مرانه في العاشرة مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم 11 مايو الجاري، في إطار منافسات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري، بعدما تم منح الفريق راحة أمس بعد انتهاء مواجهة النجوم والتي حسمها الأهلي بهدفين وانفرد بصدارة جدول المسابقة برصيد 67 نقطة.
ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران للتنسيق في بعض الأمور الفنية والتحضيرات الخاصة بمواجهة الفريق السكندري.
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