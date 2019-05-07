انت الان تتابع ماذا قال الأهلي عن الفرص الضائعة قبل حسم الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
أزارو
قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع المباريات التي يخوضها الفريق في بطولة الدوري غاية في الصعوبة، وإن الجهاز الفني يتعامل مع مباراة سموحة المقرر لها 11 مايو الجاري على أنها الأصعب في مشوار الفريق في المسابقة، وأضاف قمصان: «نخوض مواجهات صعبة، ولكن في نفس الوقت نحن أصحاب القرار، فالفوز في المباريات هو الذي يؤكد تفوقنا والتتويج بلقب الدوري، والذي يعد البطولة المحببة للنادي الأهلي على مدى مشواره».
وأشار المدرب إلى أن الجهاز الفني بقيادة لاسارتي دائما يركز في حديثه وتحضيراته للمباريات على عامل التركيز، وأن الفترة الماضية شهدت تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج، ورغم الفرص الضائعة فإن الفريق يصل إلى مرمى المنافس ويسجل أهدافا وهو الأهم. وأوضح قمصان أن الجهاز الفني لديه الثقة المطلقة بمهاجمي
وأشار المدرب إلى أن الجهاز الفني بقيادة لاسارتي دائما يركز في حديثه وتحضيراته للمباريات على عامل التركيز، وأن الفترة الماضية شهدت تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج، ورغم الفرص الضائعة فإن الفريق يصل إلى مرمى المنافس ويسجل أهدافا وهو الأهم.
وأوضح قمصان أن الجهاز الفني لديه الثقة المطلقة بمهاجمي الفريق، سواء مروان محسن أو صلاح محسن أو جونيور أجايي، وكذلك وليد أزارو، الذي عدّه المدرب المساعد من المهاجمين الكبار، وأي فريق يتمنى وجوده، وأنه كثيرا ما ساعد الفريق، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص على مدى الموسم.
وعن الفرص الضائعة في المباريات قال قمصان: «نعم، هناك فرص ضائعة، ولكن يجب ألا يتم تصديرها على أنها أزمة، خاصة أن الفريق يسجل في كل مباراة، وفي نفس الوقت الجهاز الفني يتعامل مع هذا الأمر بشكل يومي من خلال التدريبات».
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