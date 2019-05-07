انت الان تتابع خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لمباراته أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

الزمالك

كشف عزب حجاج، مدير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أرسل خطابًا رسميًا إلى الجبلاية، يطلب فيه استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الدوري أمام نظيره وادي دجلة، والمقرر لها مساء الخميس المقبل. وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الثلاثاء، إن لجنة الحكام خاطبت عددًا من اتحادات أوروبا لترشيح طاقم حكام أجنبي، موضحًا أن اللجنة تتمنى من الأندية مساندة التحكيم المصري.

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يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ67 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ65 نقطة، حيث لعب الزمالك 27 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات أمام الإسماعيلي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي، الداخلية، الجونة، الأهلي، في حالة فوز الزمالك بجميع المباريات، سيكون