الامارات | كريستيانو رونالدو يتوقف عن "المراوغات" بسبب عدم شعوره بالمتعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتوقف عن "المراوغات" بسبب عدم شعوره بالمتعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخراً عن تغيير أسلوب لعبه خلال مشواره الرياضي من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مروراً بالنادي "الملكي"، إذ لم يعد يرغب في المراوغات التي تجعل غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاباً من الجميع وفقاً لما ذكرت صحيفة البايس الإسبانية.

وأوضحت أنه خلال لعبه في صفوف مانشستر يونايتد، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معروفاً بمراوغاته الرائعة التي تبدو في بعض الأحيان مستحيلة، فحينئذٍ كان المهاجم يبرع في مراوغة مدافعي مختلف فرق الدوري الإنجليزي، أما بعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، فراح رونالدو يهجر المراوغة من مباراة إلى أخرى ليصبح عوض ذلك ماكينة لتسجيل الأهداف في فرق الليغا، قبل أن يكشف نجم يوفنتوس الإيطالي الآن أن المراوغة لم تعد، مع تقدمه في السن، تشعره بالمتعة، كما كان الحال في سنوات شبابه الأولى.