شكرا لقرائتكم خبر عن «ماهر» و«محارب» يعودان للمشاركة في تدريبات الأهلي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعود، مساء اليوم، لاعبا النادي الأهلي ناصر ماهر وإسلام محارب للمشاركة في مران فريقهما على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة، السبت، في إطار الجولة 32 من الدوري الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن «محارب» لم يشارك في مران الغائبين عن مباراة النجوم، الذي أقيم الأحد الماضي، بسبب أداء الامتحانات، بينما حصل ناصر ماهر على إذن للغياب بسبب ظروف خاصة.

ويبدأ الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة سموحة، بعد حصول الفريق على راحة، أمس الاثنين، عقب انتهاء مباراة النجوم.