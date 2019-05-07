شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن تدريب رينارد فريق مصري: سموحة مستقر مع التوأم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الفريق ومجلس إدارة النادي سعداء بتواجد حسام حسن على رأس الجهاز الفني، وأن ناديه ليست له علاقة بما ينشر عن رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب المغربي.
وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سموحة مستقر وسعيد مع التوأم، وليست لنا علاقة بما يُنشر عن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، أو أي مدير فني آخر، كلهم محترمون ومستقرون في مواقعهم».
وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن الفرنسي هيرفي رينارد سيرحل عن تدريب منتخب المغرب عقب الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لتدريب أحد الفريق المصرية.
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