شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» يخضع للفحص الطبي بعد إصابته بـ«نزلة برد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، اليوم، الثلاثاء، للتأكد من تعافيه من نزلة برد ومعرفة مدى جاهزيته للعودة لمران الفريق.

واشتكى «الشيخ» من نزلة برد أبعدته عن المشاركة في مران الغائبين عن مباراة النجوم الأخيرة، حسب الموقع الرسمي للأهلي، وعلى ضوء الفحص الطبي سيتحدد فرص مشاركته في المران وجاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش تحت إشراف المدير الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، وذلك في بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة سموحة، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ32 للدوري العام.