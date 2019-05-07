شكرا لقرائتكم خبر عن «وهبة» يعد برنامجًا غذائيًا خاصًا للاعبي الأهلي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعد هاني وهبة، استشاري التغذية بالنادي الأهلي، برنامجًا غذائيًا خاصًا للاعبي الفريق خلال شهر رمضان وذلك للحفاظ على المعدل البدني خلال فترة الصيام.

وقام خبير التغذية بالتنسيق مع الجهاز الطبي فيما يتعلق بالبرنامج الغذائي الذي قام بإعداده، كما أوضح الموقع الرسمي للنادي، ضمن مساعي الجهاز الفني بالأهلي للحفاظ على معدل لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان.

ويواجه الأهلي نادي سموحة، مساء السبت المقبل، في إطار الجولة 32 لبطولة الدوري العام.