شكرا لقرائتكم سويلم: برج العرب يستضيف الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن استاد برج العرب بالإسكندرية، الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى يوم 26 مايو المقبل، فى نهائى الكونفدرالية الافريقية .
وقال سويلم: "كنا نتمنى إقامة النهائى الإفريقى فى استاد القاهرة بحضور جماهيرى غفير ، إلا أنه صعب جدا فى ظل تجهيزات الاستاد حاليا لبطولة أمم افريقيا"، مضيفا أن اتحاد الكرة يسعى للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإخطار الكاف بشكل رسمى.
وكان الزمالك، قد تأهل إلى نهائى الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه على حساب منافسه النجم الساحلى التونسى بالتعادل السلبى فى سوسة بعدما خطف هدف الفوز لمحمود كهربا فى مباراة الذهاب ببرج العرب.
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