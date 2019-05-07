شكرا لقرائتكم خطة الزمالك لمنع إيقاف جنش فى نهائى الكونفدرالية وهذا رد فعل الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل مسئولو نادى الزمالك، محاولات مكثفة لمنع إيقاف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، خلال نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

ويغيب جنش عن ذهاب نهائى الكونفدرالية، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة النجم الساحلى التونسى فى إياب قبل نهائى البطولة.

ويسعى مسئولو الزمالك لمنع إيقاف جنش بعد تقديم تظلم لدى الاتحاد الأفريقى، لإلغاء الإنذار الأول الذى حصل عليه اللاعب خلال مباراة النجم الساحلى، بداعى تعطيل الوقت أثناء علاجه من الإصابة.

وتعد آمال الزمالك فى منع إيقاف جنش ضئيلة للغاية حيث لم يسبق ووافق الكاف على إلغاء مثل هذه العقوبات فى حالة مماثلة سابقة ورغم ذلك يتمسك مسئولو الأبيض بآمال تواجد الحارس الأساسى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية المقرر له يوم 19 مايو الجارى ولكن كشف مصدر مطلع بالاتحاد الأفريقى صعوبة الموافقة على طلب النادى الأبيض.