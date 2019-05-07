شكرا لقرائتكم قمصان: مباريات الأهلي بالدوري منتهى الصعوبة ولدينا ثقة فى المهاجمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادى الأهلي، إن المباريات المتبقية فى الدوري تعتبر فى منتهى الصعوبة كل على حده حيث يعتبر الجهاز الفني مباراة سموحة السبت المقبل هى الأصعب في مشوار الفريق.

وأضاف قمصان، فى تصريحات : "جميع المواجهات صعبة، ونحن أصحاب القرار، وعلينا الفوز في كل المباريات للتتويج بلقب الدوري ، والجهاز الفنى يراهن على التركيز فهو سلاح لارساتى الأساسي ويوجد تحسنا كبيرا في الأداء والنتائج، رغم إهدار الفرص الضائعة .

وأكد المدرب المساعد، أن الجهاز الفني لديه ثقة مطلقة في مهاجمي الفريق سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص فهم بلا استثناء مصدر ثقة الجهاز، ونعم هناك فرص ضائعة، ولكنها ليست أزمة .

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وفى سياق مختلف تعافى مروان محسن، مهاجم الفريق من رشح الركبة الذي تعرض له في الفترة الماضية وشارك في التدريبات مؤخرا استعدادا للدفع به فى المباريات الرسمية، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأكد الجهاز الفني على جاهزية محسن ، الذى سيواصل اليوم مشاركته مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويحاول الجهاز الفني الاطمئنان على مروان من خلال مران اليوم على ملعب التتش ، استعدادا لمواجهة سموحة فى السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري.