شكرا لقرائتكم لاسارتى يرسم خطة فوز الأهلي بالدورى الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررالأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم لتحديد ملامح خطة الأحمر للتتويج بالدوري بعدما اعتلى صدارة الدورى المحلي.

ويستعد الأهلي في تمام العاشرة من مساء الليلة الاستعداد لمباراة سموحة المحدد لها السبت المقبل في الجولة 32 بالدوري الممتاز.

Advertisements

ويحرص لاسارتي على مناقشة جهازه المعاون فى أمور خاصة بالفريق لمعرفة موقف المصابين والأمور الفنية التي يسعي لتنفيذها لحسم لقب الدوري لاسيما وأن التتويج بالبطولة أصبح بمجهود الأهلي حال الفوز في جميع مبارياته المقبلة دون النظر لنتائج منافسيه ، ويحتل الاهلي قمة الدوري العام برصيد 67 نقطة.