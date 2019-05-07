شكرا لقرائتكم محارب وماهر يشاركان فى مران الأهلي الليلة استعدادا لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الثنائي ناصر ماهر، وإسلام محارب للمشاركة في مران الأهلي في العاشرة مساء الليلة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة سموحة السبت المقبل ضمن الجولة 32 في الدوري العام.

وغاب محارب عن مران الغائبين عن مباراة النجوم يوم الأحد الماضي، بسبب أدائه الامتحانات، ونفس الحال لزميله ناصر ماهر لظروف خاصة ، على أن يعودا للمشاركة اليوم في التدريبات لتجهيزهما للفترة المقبلة.

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وحصل لاعبو الأهلي راحة أمس عقب انتهاء مباراة النجوم، على أن يبدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة سموحة التي تقام يوم السبت المقبل.