برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي خلال شهر رمضان...

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جدة - عمرو شويل وضع الدكتور هاني وهبه استشاري التغذية بالنادى الأهلي، برنامجا غذائيا خاصا باللاعبين خلال شهر رمضان للبدء في تنفيذه من الساعات الأولى فى الشهر الكريم ، للحفاظ على المعدلات البدنية طوال الصيام.
وتم التنسيق المباشر بين خبير التغذية والجهاز الطبي بكل ما يخص البرنامج الغذائي الذي قام بإعداده، فى ظل مجهودات الجهاز الفني بالأهلي للحفاظ على معدلات لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان بالكامل.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سموحة السكندرى السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 32 في بطولة الدوري العام.
وفى سياق مختلف سيجرى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي فحص طبي قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، للتأكد من جاهزيته للمشاركة وتجهيزه للمرحلة المقبلة وتعافيه من نزلة البرد، التى اشتكى منها الشيخ وأبعدته عن المشاركة في المران وسيحدد الفحص الطبي فرص مشاركة اللاعب في المران وجاهزيته للمرحلة المقبلة.
وسيؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم تحت إشراف مارتن لاسارتي وجهاز المعاون ، استعدادا لمواجهة سموحة السبت المقبل في الجولة 32 في بطولة الدوري العام.
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