شكرا لقرائتكم برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي خلال شهر رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الدكتور هاني وهبه استشاري التغذية بالنادى الأهلي، برنامجا غذائيا خاصا باللاعبين خلال شهر رمضان للبدء في تنفيذه من الساعات الأولى فى الشهر الكريم ، للحفاظ على المعدلات البدنية طوال الصيام.

وتم التنسيق المباشر بين خبير التغذية والجهاز الطبي بكل ما يخص البرنامج الغذائي الذي قام بإعداده، فى ظل مجهودات الجهاز الفني بالأهلي للحفاظ على معدلات لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان بالكامل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سموحة السكندرى السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 32 في بطولة الدوري العام.

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