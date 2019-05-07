شكرا لقرائتكم رسميا.. الزمالك يتظلم على طرد جنش أمام النجم الساحلي التونسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أرسل نادى الزمالك، رسالة عبر البريد الإليكتروني إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيها من طرد حارسه محمود جنش فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية، ومطالبا بإرساله إلى الكاف.

من جهته أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة أرسل الإيميل إلى الكاف، حفاظا على حقوق الزمالك ، متمنيا تقبل الكاف التظلم ومشاركة جنش فى المباراتين النهائيتين وفوز الزمالك بالكونفدرالية.

Advertisements

وحصل جنش حصل على البطاقة الحمراء فى مباراة النجم الساحلى بعد انذراين مما اضطر عمر السعيد مهاجم الفريق للعب كحارس مرمى بدلا منه.