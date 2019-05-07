شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (2).. أحمد كريمة لـ الخليج 365: جوائز كرة القدم "حلال" بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة أزهر، لمعرفة رأيه بعض الأمور، التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وتحدث كريمة عن حكم جوائز كرة القدم، التى يحصلون عليها اللاعبون فى المباريات. وقال كريمة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "هناك فرق بين القمار والميسر والمسابقة وإذا كانت الجائزة من طرف ثالث كالدولة مثلا فلا وزر عليها، ولكن إذا كانت بين طرفين بمعنى أن المهزوم يعطى للفائز يصبح الأمر حراما وأشبه بالقمار والميسر.

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