شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس نهضة بركان المغربى بالفيديو قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص السويسرى كريستان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك على مشاهدة جميع مباريات فريق نهضة بركان المغربى خلال مشواره فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتحديدا المواجهات التى خاصها فى ملعبه لمعرفة نقاط القوة والضعف فى الفريق المغربى قبل ذهاب نهائى الكونفدرالية المحدد له 19 مايو الجارى بالمغرب .

ويخشى الجهاز الفنى لنادى الزمالك وعلى رأسه الخواجة السويسرى تكرار سيناريو الصفاقسي التونسى فى قبل نهائى الكونفدرالية حيث منى مرماه بثلاثية نظيفة فى أول نصف ساعة من المواجهة ، حيث سيحاول جروس مذاكرة الفريق المغربى جيدا لرسم خطة لمواجهته على ملعبه وبين جماهيره حتي يتفادي السيناريوهات الكارثية.

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وصعد الزمالك لنهائى الكونفدرالية على حساب نظيره النجم الساحلى التونسى بالفوز فى مجموع المباراتين بهدف نظيف لنجمه محمود كهربا ، فيما حقق نهضة بركان ريمونتادا تاريخية بالفوز بثلاثية نظيفة على الصفاقسى بتونس.