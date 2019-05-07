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الزمالك يتظلم رسميا على قرار طرد جنش أمام النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك، بريدا إليكترونيا إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيه على طرد محمود جنش حارس مرماه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية، وطلب الزمالك من اتحاد الكرة إرساله إلى الكاف.

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة قام على الفور بإرسال الإيميل إلى الكاف، حفاظا على حقوق القلعة البيضاء، معربا عن تمنيه أن يتقبل الكاف التظلم ويشارك جنش فى المباراتين النهائيتين وأن يفوز الزمالك بالكونفدرالية.

يذكر أن جنش حصل على البطاقة الحمراء فى مباراة النجم الساحلى وشارك عمر السعيد مهاجم الفريق كحارس مرمى بدلا منه.

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