شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. أحمد بلال: كان نفسى أكون كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لم تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

وحرص ”الخليج 365” على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثلا كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

نجمنا اليوم أحمد بلال نجم الأهلى السابق، وأكد بلال أنه كان يتمنى أن يكون النجم كريم عبد العزيز، مشيرا إلى أنه فنان يستطيع أن يقدم جميع الأدوار الكوميدية وأدوار الشجاعة، فضلا عن أن يتمتع بكاريزما قوية.