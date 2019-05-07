شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتراجع عن إقامة مباراة ودية بسبب إجازة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى عن فكرة إقامة مباراة ودية عقب مواجهة الاتحاد السكندرى، بسبب ضيق الوقت وحصول اللاعبين على راحة من المران أول أيام شهر رمضان. وكان الجهاز الفنى للإسماعيلى قد قرر اعتماد سياسة جديدة تقوم على تنظيم مباراة ودية عقب المواجهات الرسمية من أجل تجهيز جميع اللاعبين. ويتطلع جهاز الإسماعيلى لتجهيز بدلائه وناشئيه تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم خلال الفترة المقبلة. Advertisements وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يتراجع عن إقامة مباراة ودية بسبب إجازة رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.