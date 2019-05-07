شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن ينسحب من بطولة بريطانيا للاسكواش بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش انسحابه من بطولة بريطانيا المفتوحة، التى تنطلق فى 20 مايو الجارى وتستمر حتى السادس والعشرين من نفس الشهر.

جاء انسحاب المصنف الثالث عالمياً من البطولة التى تصنف من أكبر ثمانى بطولات فى الاسكواش، بسبب الإصابة فى أوتار الركبة، وأشار مؤمن فى تصريحات لموقع الاتحاد الدولى للاسكواش، أنه كان يتعامل مع تلك الإصابة بالمسكنات على مدار الشهريين الماضيين لكن الألم تزايد بمرور الوقت.

وتصنف بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.