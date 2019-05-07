سوبر كورة.. رامون دياز تخصص كبار.. ومارتن لاسارتى للصغار فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد ناديا الأهلى وبيراميدز مع الثنائى مارتن لاسارتى، ورامون دياز على التوالىي بحثًا عن استعادة الثقة وطموح المنافسة على اللقب، خاصة أن الأول جاء خلفًا لباتريس كارتيرون المدير الفنى الذى تعاطفت معه الجماهير لعدم وجود اللاعبين الجاهزين وقتها، بينما تولى الأرجنتينى مقاليد نادى بيراميدز خلفًا للعديد من المدربين كان آخرهم حسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة السكندرى. لمعرفة نتائج المدربين بالأرقام اضغط هنا..

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