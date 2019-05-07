ثروت سويلم: برج العرب الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الجميع كان يتمنى إقامة مباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى يوم 26 يونيو المقبل باستاد القاهرة وبحضور جماهيرى كبير، إلا أن هذا الأمر يبدو صعبا فى ظل تجهيزات الاستاد حاليا لبطولة أمم أفريقيا.
وقال سويلم إن الأقرب هو أن تقام المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية، مؤكدا أن اتحاد الكرة يسعى للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإخطار الكاف بشكل رسمى.
يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى التونسى.
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