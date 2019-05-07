شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرحب بتغيير ملعب مباراة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة اتصالا هاتفياً بمسئولى الإسماعيلى يستطلع فيه رأيهم حول إمكانية تغيير ملعب مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها على استاد كلية الشرطة وعلى الفور رحب مسئولى الدراويش بتغيير ملعب المباراة.

وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مصير ملعب مباراة الإسماعيلى والإنتاج الحربى، خلال الساعات القليلة المقبلة لإخطار الناديين قبل 48 ساعة من اللقاء بحسب اللائحة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.