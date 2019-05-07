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لاسارتى يجتمع بمعاونيه فى الأهلى لرسم خطة التتويج بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، وتحديد خطة المارد الأحمر للتتويج بالدورى بعد التربع على قمة المسابقة المحلية.

 

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ويبدأ الأهلى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها السبت المقبل فى الدورى الممتاز.

 

ويناقش لاسارتى مع جهازه المعاون عدة أمور خاصة بالفريق، وكذلك موقف المصابين وغيرها من الأمور الفنية التى يسعى المدير الفنى لتنفيذها من أجل حسم لقب الدورى، لاسيما أن التتويج بالبطولة بات فى "يد" الأهلى حال الفوز فى جميع مبارياته المقبلة دون النظر لنتائج منافسيه، حيث يحتل الأهلى قمة الدورى حاليا بـ67 نقطة.

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