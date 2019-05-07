شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى للاعبى الأهلى فى رمضان للحفاظ على اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الدكتور هانى وهبة استشارى التغذية بالأهلى برنامجا غذائيا خاصا باللاعبين خلال شهر رمضان للبدء فى تنفيذه؛ للحفاظ على المعدل البدنى طيلة فترة الصيام.
وقام خبير التغذية بالتنسيق مع الجهاز الطبى، فيما يتعلق بالبرنامج الغذائى الذى قام بإعداده، ضمن مساعى الجهاز الفنى بالأهلى للحفاظ على معدل لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان.
ويلتقى الأهلى مع سموحة مساء السبت المقبل فى إطار مواجهات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج غذائى للاعبى الأهلى فى رمضان للحفاظ على اللياقة البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.