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برنامج غذائى للاعبى الأهلى فى رمضان للحفاظ على اللياقة البدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الدكتور هانى وهبة استشارى التغذية بالأهلى برنامجا غذائيا خاصا باللاعبين خلال شهر رمضان للبدء فى تنفيذه؛ للحفاظ على المعدل البدنى طيلة فترة الصيام.

 

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وقام خبير التغذية بالتنسيق مع الجهاز الطبى، فيما يتعلق بالبرنامج الغذائى الذى قام بإعداده، ضمن مساعى الجهاز الفنى بالأهلى للحفاظ على معدل لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان.

 

ويلتقى الأهلى مع سموحة مساء السبت المقبل فى إطار مواجهات الأسبوع الـ32 فى بطولة الدورى العام.

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