سوبر كورة.. كواليس تولى رينارد قيادة الأهلى فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كل الطرق تؤدى إلى تدريب الأهلى" أصبح هذا هو حال المدرب الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب المغربى الذى يأتى دائما على رأس المرشحين لتدريبات المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، لكن هذه المرة الأمر أقرب إلى الحقيقة خاصة بعد الخلافات التى يعيشها حاليا مع "أسود الأطلسى" والتى لا تبشر باستمراره فى مهمته. لمعرفة الكواليس اضغط هنا Advertisements

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